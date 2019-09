Eva Henger accusa il ragazzo della figlia: "Lui è violento con Mercedesz"

Così come viene riportato nel nuovo numero di Nuovo Tv, il magazine diretto da Riccardo Signoretti in uscita il 26 settembre, l'ex naufraga de L'Isola Dei Famosi Eva Henger ha puntato il dito contro il ragazzo della figlia, Mercedesz Henger. In particolare, Eva ha accusato l'ex tronista di Uomini e donne, Lucas Peracchi, di essere violento. Secondo l'ex isolana, Lucas sarebbe quindi reo di minacce, violenze, insulti e soffrirebbe di dipendenza sessuale. E tra le sue ultime Instagram stories pubblicate in rete, la stessa showgirl ungherese ha voluto lasciarsi andare ad uno sfogo, rivelando i motivi per cui non ha più rapporti con la figlia e il genero, i quali si sono conosciuti in occasione di un evento a Capri, a cui ha partecipato la stessa ex pornostar Eva Henger.

"Non ce la faccio più -ha scritto Eva lasciandosi andare ad un lungo sfogo su Lucas Peracchi, condiviso tra le sue ultime storie-. Non sopporto più gli insulti di questa persona. Fa quella battuta sfortunata: ‘P…ana Eva’, ma non si dice quando si chiama la mamma della tua compagna. La cosa mi avrebbe lasciata indifferente, ma mi ha detto e fatto molto peggio. Se parlassi, Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa. La cosa che mi ha fatto più tristezza è che questo video è stato girato da Mercedesz". Poi la Henger decide di destinare indirettamente un messaggio alla figlia, sempre in un'Instagram story: "Tu conosci bene il nome di tua madre. I video possono essere fermati. Qui non si può dire niente sennò diventano litigate, minacce, violenze. Non riconosco più Mercedesz. Tanto è meglio è che non la sento più. L’ho sempre difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi, fa pace, bisogna trovare un capro espiatorio, anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente".