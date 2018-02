Eva Longoria incinta a 42 anni

Eva Longoria col pancione sul red carpet. È accaduto ieri a Beverly Hills, in California, nel corso del Costume Designers Guild Awards.

L'ex protagonista di "Desperate Housewives", come racconta EtOnline, ha presenziato sul tappeto rosso con un abito premaman rosa e romantico. A lei si sono aggiunge anche le amiche e colleghe Gina Rodriguez e Kerry Washington, per una foto di gruppo. Longoria si è mostrata raggiante e felice, prodiga di sorrisi.

Longoria ha 42 anni e da poco meno di due è sposata con Jose "Pepe" Baston. Il matrimonio vip si è svolto a maggio del 2016 a Valle de Bravo, in Messico, ed è stato caratterizzato da una grande e suggestiva cerimonia. Il lieto evento invece è previsto per questa primavera: la coppia aveva già annunciato la gravidanza lo scorso dicembre, e appena due giorni prima di Natale l'attrice era stata paparazzata a passeggio per Miami in Florida per fare spese.

In questi mesi, Longoria ha aggiornato spesso il suo profilo Instagram, con foto della gravidanza e notizie relative al modo in cui procede, in modo da tenere sempre informati i fan sui progressi di quello che a breve sarà un bellissimo bimbo.

L'attrice si aggiunge così alla folta schiera delle mamme vip che partoriranno in primavera, tra cui figurano la duchessa di Cambridge Kate Middleton, la fashion blogger Chiara Ferragni, la sorella di Kim Kardashian Khloe e la modella Chrissy Teigen. Anche loro non mancano di rilasciare aggiornamenti social sulle proprie gravidanze, tendendo i fan incollati a Instagram e felici per le proprie beniamine.