Eva Riccobono: “Ho avuto dei complessi a causa della r moscia”

Eva Riccobono, ex top model oggi attrice molto richiesta da cinema e teatro, ha la fama di essere algida e un po’ snob. In realtà la bella siciliana ha una carica di energia inusuale e oggi ha dimostrato di essere molto alla mano, rispondendo con sincerità alle decine di domande che i suoi fan le hanno fatto su Instagram.

Nelle Stories del suo profilo Eva è stata tempestata di quesiti e curiosità da parte dei follower, ma una domanda su tutte ha scavato nel suo personale. Qualcuno le chiede “Hai mai avuto dei complessi a causa della tua R?”. Quesito a cui Eva Riccobono ha voluto rispondere con estrema sincerità: “Siiiiii, ne ho avuti un sacco soprattutto quando ero più piccola e vivevo in Sicilia, mi prendevano sempre in giro! Ma poi ho deciso di fregarmene e quando ho avuto l’opportunità di toglierla facendo la logopedia ho fatto un periodo di prova e ho deciso che non la volevo togliere”. Una scelta difficile ma che l’ha premiata, visto che questo oggi è un tratto distintivo della sua personalità, rendendola unica.

L’attrice, oggi impegnata in una pièce teatrale, ha voluto poi svelare un suo sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe andare a vivere in un posto selvaggio, pieno di natura, avere un sacco di bambini e occuparmi anche di altri bambini”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?