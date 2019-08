Ezio Greggio fa un incidente a Ibiza con la fidanzata: "Ci inseguivano i paparazzi"

Anche il popolare conduttore Ezio Greggio ha scelto la mondanissima isola di Ibiza per le sue vacanze di coppia in compagnia della fidanzata Romina. L'uomo ha sempre avuto fidanzate molto più giovani di lui e probabilmente per assecondare la voglia di divertimento della giovane compagna ha deciso di fare rotta sull'Isla Bonita. Qui, però, è stato recentemente vittima di un fastidioso incidente automobilistico, causato dai paparazzi che li inseguivano per le strette strade dell'isola per strappare qualche foto estiva.

A raccontarlo è stato lo stesso Ezio Greggio attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, dove tra il serio e il faceto ha fatto la cronaca di quanto accaduto. “ Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. Romina ho avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok ” ha scritto il conduttore, dando dapprima rassicurazioni sulle loro attuali condizioni di salute. Ha poi voluto chiarire come si sono svolti i fatti: “ Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi ( e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco ) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti. Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e.... «tacci vostri!»!!! Tiè (bis)!!! ”

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, anche se Ezio Greggio e Romina hanno sicuramente preso un bello spavento, vista la dinamica raccontata dal conduttore. Ovviamente Ezio Greggio ha cercato di smorzare il racconto facendo dell'ironia e condividendo una foto eloquente in cui mostra il dito medio, probabilmente indirizzata anche questa ai paparazzi.