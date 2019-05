Fabio Colloricchio attacca l'ex Nicole, dopo lo scandalo a "Supervivientes"

Le condizioni estreme, come la fame estenuante e il gran caldo, vissute dai concorrenti di "Supervivientes", sembrano non aver indebolito Fabio Colloricchio. L'ex-tronista di Uomini e donne è finito al centro del gossip per aver consumato un rapporto carnale completo con una concorrente del reality show a cui ha preso parte, la versione spagnola del format "Survivor".

Le immagini hot del rapporto registratosi tra Colloricchio e la sua compagna di gioco Violeta Mangriñán hanno letteralmente circumnavigato l'internet e sembra che non si parli d'altro.

L'ex pupillo di Maria De Filippi, Fabio, si è inoltre lasciato abbandonare ad uno sfogo con Violeta, parlando della sua ex ragazza conosciuta al dating-show "Uomini e donne", Nicole Mazzocato. “Nicole perde molto acqua e sapone, non è bella come quando si trucca” sono solo alcune delle parole spese da Fabio sulla sua ex a "Supervivientes". E ancora: “Violeta è molto più bella di Nicole“.

La risposta di Nicole a Fabio, dopo lo scandalo a "Supervivientes"

"Vabbé, facciamo così... senza filtri... - ha dichiarato Nicole Mazzocato, in un video in cui si mostra quasi al naturale- Con un po' di eyeliner e mascara... effettivamente sono completamente diversa, rispetto a quando sono tutta truccata".

Le parole spese da Fabio Colloricchio sul conto della sua ex fidanzata e le immagini del rapporto intimo consumatosi a "Supervivientes" con Violeta sembrano aver indignato il popolo del web. "Mamma mia, riesce a farmi stare simpatica Nicole... che sfigato", si legge tra i molteplici commenti critici giunti dagli utenti sui social.

