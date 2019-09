Fabio Fazio: "Sono stato aggredito da un uomo incattivito"

Fabio Fazio è in procinto di tornare in tv, al timone di Che tempo che fa. La nuova stagione del suo format partirà il prossimo 29 settembre e Fazio non apparirà più su Rai 1, ma su Rai 2.

In un'intervista concessa a La Repubblica il conduttore di casa Rai si è lasciato andare al racconto di un particolare aneddoto, che già fa discutere molto. In particolare, Fazio ha fatto sapere di aver subito un'aggressione, mentre si trovava in strada, da parte di un uomo- a suo dire- "incattivito".

Fabio Fazio si sfoga prima di sbarcare su Rai 2

Nel corso della sua ultima intervista, che precede il suo imminente ritorno in tv con Che tempo che fa, Fabio Fazio non si è risparmiato raccontando alcuni episodi disdicevoli, che gli sono capitati di recente. "Ma certo, non fa piacere che dicano ai tuoi figli cose tipo 'tuo papà ruba i soldi alla Rai'", ha dichiarato il conduttore, il quale avrà due momenti televisivi di messa in onda e cioé alle 19.30 con Che tempo che farà e dalle 21 con Che tempo che fa.