Fabio Fazio trasloca su Rai2? Oggi l'incontro con Freccero

Come anticipato da Laura Rio oggi su ilGiornale, Fabio Fazio non cambia azienda, ma solo la rete.

Dopo le polemiche delle scorse settimane sugli ascolti e il suo compenso, infatti, il conduttore televisivo avrebbe incontrato stamattina il direttore di Rai2, Carlo Freccero, a Milano per discutere del passaggio dalla prossima stagione di Che Tempo Che fa sulla seconda rete di viale Mazzini. Sul tavolo ci sono già ipotesi concrete, tra cui la possibilità di un'anteprima nel preserale.

Le trattative dunque sono in corso e quella di Rai2 è l'ipotesi più accreditata. Mancherebbero da definire ormai soltanto gli ultimi aspetti. Questo passaggio sarà una delle novità attese dagli investitori pubblicitari in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali da parte dell'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, a Milano ai primi di luglio. Ieri sera nel salutare il pubblico di Rai1 al termine di Che Tempo Che Fa da Fazio alcun accenno a cambio di rete tv Rai ma la sottolineatura che era l'ultima puntata "stagionale" del programma. Come dire che quel format resta, anche su un'altra rete.