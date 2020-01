Fabio Rovazzi su FaceTime con Terence Hill: "Posso dire cosa faccio in Don Matteo?"

Condividere la camera d’albergo (anche se per scherzo) con Will Smith, stringere la mano a Papa Francesco o chiamare su FaceTime Terence Hill sono fortune che sembrano essere capitate solo a Fabio Rovazzi che, seppur giovanissimo, ha stretto amicizia con grandi volti del cinema e della televisione italiana e mondiale.

Ogni trovata di Rovazzi, infatti, sembra essere destinata a riscuotere enorme successo e la sua videochiamata con la star di Don Matteo 12 ha già fatto sorridere molti fan della serie tv di Rai 1. Com’è noto, infatti, lo youtuber farà parte del cast di questa nuova stagione e, per il momento, non è dato sapere quale sarà il suo vero ruolo. Così, tentando di spoilerare qualche notizia in più, Rovazzi ha chiamato l’amico Terence Hill e postato tutto nelle sue Instagram story.

Direttamente da Los Angeles, dove è tornato per questioni professionali, Fabio Rovazzi ha contattato l’attore che intrepreta lo storico personaggio di Don Matteo alla viglia del debutto della nuova stagione. “ Domani sera c’è la prima di Don Matteo...Mamma mia! – ha esordito il giovane, emozionato per la sua prima volta sul piccolo schermo nelle vesti di attore - . Cosa posso raccontare a tutti? Posso dire qualcosa? Cosa faccio? ”. Invitato da Terence Hill a non rivelare nulla sul suo reale “compito” nella serie tv Rai, Rovazzi ha giocato con l’amico e con i suoi follower proponendo un ventaglio di ipotesi su quello che farà dal prossimo 9 gennaio nella fiction.