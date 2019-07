Fabio Testi innamorato a 77 anni della giovane violinista Lisa Agnelli

Fabio Testi, l'ammaliante attore italiano, nella sua lunga vita ha intrecciato delle relazioni con donne avvenenti e famose. Alla venernda età di 77 anni, Testi ha incontrato una donna che lo ha fatto nuovamente innamorare. La donna che ha risvegliato il sentimento d'amore nell'attore è la giovane violinista di origini veronesi, Lisa Agnelli. La neo coppia sta vivendo una storia d'amore, anche se agli albori, molto intensa, e pare che la notevole differenza di età tra i due, ben 47 anni, non abbia inciso alcunché sui loro sentimenti reciproci. La Agnelli è una donna dallo stile comune, avulsa dai canoni delle donne del mondo dello spettacolo. Eppure, Lisa, una giovane ragazza mora di appena 30 anni, è riuscita ad attrarre ed affascinare, l'attore sex symbol del passato, Fabio Testi.

All'attore sono state attribuite in passato numerose love story con delle celebri dive del cinema, della levatura di Ursula Andress e Anita Ekberg. Testi, nonostante la sua fama di esuberante latin lover dall'animo libero, è stato sposato con Lola Navarro, una stilista spagnola, e più recentemente, nel 2015, si è unito in matrimonio a Capri con la gallerista Antonella Liguori. Durante la relazione con la prima moglie, l'attore ha concepito con lei tre figli, Fabio, Thomas e Trini, ai quali egli è molto legato affettivamente. Conclusasi anche la seconda parentesi coniugale, Fabio è ritornato ad amare, questa volta, una donna molto più giovane di lui.

Fabio Testi e Lisa Agnelli, si sono incontrati nell'ambito di un progetto lavorativo a cui i due hanno preso parte insieme. La circostanza di tale impegno professionale è stata galeotta, che li ha prima avvicinati e poi legati sentimentalmente. La Agnelli è un'artista molto talentuosa, violinista affermata ed apprezzata in campo musicale. Lisa attualmente è una componente dell'Orchestra ritmico sinfonica italiana, nonché della London Beethoven Orchestra. Inoltre, l'artista ha lavorato con cantanti molto popolari e di succcesso del panorama musicale, come Renato Zero e Franco Battiato. La coppia benché eterogenea per differenza di età, al momento sembra godersi appieno la fase straordinaria dell'innamoramento.