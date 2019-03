Fabrizio Corona si pente per Asia

Nel “tutti contro uno” andato in scena ieri sera a “Live:Non è la D’Urso” tra Fabrizio Corona e cinque personaggi del mondo del giornalismo e dello spettacolo, Antonella Boralevi, Alessandro Sallusti, Platinette, Enrica Bonaccorti e Alessandro Cecchi Paone, ha regalato anche momenti di gossip e qualche rivelazione insolita.

Come quando parlando del suo libro e di tutte le donne che hanno smentito una relazione con lui, è stato mostrato un filmato di Asia Argento. Fabrizio sorride e Barbara ne chiede il motivo. Lui risponde: “Mi manca Asia Argento. La nostra è stata una breve relazione ma molto intensa. e non è detto che non si è trattato d’amore”.

“Eri innamorato di lei?”, lo incalza la D’Urso? “Ero molto preso è stata una relazione intensa”, risponde Fabrizio tradendo un sorrisetto furbo. Forse un altro pentimento da parte di Corona o l'anteprima di una nuova telenovela?