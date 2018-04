Fabrizio Frizzi e la bufala che circola sul governo M5s

Non c'è rispetto per i morti. E le fake news appaino ogni volta, ciclicamente. E così è successo anche per Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai scomparso lo scorso 26 marzo. Da alcuni giorni infatti circola sui social network una bufala che lo riguarda. Una foto in cui è riportata una frase a lui attribuita prima della morte e che riguarda il Movimento Cinque Stelle: "Ho sempre sognato un governo a 5 stelle: spero che un giorno ce la facciano, se lo meritano". Il post è stato pubblicato da una pagina Facebook chiamata "M5s lombardia", che nulla ha in comune col vero Movimento pentastellato. E ora è tornato a circolare sui social.