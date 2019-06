Esce Toy Story 4 senza la voce di Frizzi

Il primo Toy Story uscì nelle sale ben 24 anni fa, il 26 giugno uscirà nelle sale il quarto capitolo del famoso cartone animato orfano del doppiaggio di Fabrizio Frizzi. Il compianto conduttore, sin dall'esordio del serie, era solito doppiare la voce del giocattolo Woody. Il suo posto è stato assegnato a Angelo Maggi, doppiatore italiano di Tom Hanks e voce originale del personaggio.

Fabrizio Frizzi ricordato dai suoi ex compagni di avventura

Durante la presentazione a Roma del film hanno reso omaggio al noto volto Rai i suoi due ex compagni d'avventura, Massimo Dapporto (doppiatore di Buzz Lightyear) e Riccardo Cocciante, interprete e autore italiano di "Hai un amico in me", del brano di Randy Newman: "You've got a Friend in Me"; il cantante è ora presente in una delle due nuove canzoni di Newman per il film, "I Can't Let You Throw Yourself Away" tradotta con "Non permetto".

"Fabrizio era una persona incredibile, molto semplice e alla mano", ha dichiarato Cocciante su Fabrizio Frizzi, "gli dico grazie per essere stato l'amico di tutti". "Era una persona così pulita, dunque 'irregolare' in questo nostro ambiente - ha aggiunto Dapporto - E' una perdita che ci ha toccato tutti, ma ci ha lasciato un esempio prezioso e un ricordo rimarrà con noi e con tutta la generazione che l'ha conosciuto".

