Facchinetti e il gelo con Irama? Parla il manager: "Sono ca**i miei"

Nelle ultime ore sta facendo parlare molto il gossip lanciato da Spy magazine, secondo cui Francesco Facchinetti ed Irama sarebbero protagonisti di una querelle mediatica, che avrebbe compromesso i loro rapporti. "Clamoroso - si legge tra le righe riportate nel nuovo numero della fonte Spy -. Volano i coltelli tra Irama e Francesco Facchinetti. Cos'è successo tra il cantante e il manager?".

In molti si domandano se sia davvero scoppiata una guerra a distanza tra il figlio di Roby Facchinetti e il cantante de La ragazza con il cuore di latta. E, alla luce del rumor più discusso del momento, i fan di Irama si sarebbero scagliati in massa contro Facchinetti secondo quanto riportato da quest'ultimo, che si è sfogato in un lungo video condiviso tra le sue Instagram stories. "Ho detto che un mio amico mi ha tradito, non un ragazzo con cui lavoro - ha dichiarato Facchinetti, rivolgendosi al popolo del web -. E ho anche detto 'amico mio te la farò pagare'. Ma questi sono ca**i miei! Detto questo, la mia faccenda con Irama non c’entra nulla lui con quello che ho detto ieri. Quindi tutto quello che è stato scritto ha fatto allarmare mio padre… Rispetto alle mie faccende con le persone con cui lavoro sono grandi ca*** miei".

Francesco Facchinetti risponde sul caso Irama

Secondo il gossip lanciato da Spy, Irama avrebbe voluto chiudere la collaborazione con il suo manager Facchinetti, per via di due presunte questioni, una economica e l'altra presumibilmente legata al dualismo con Riki, l'altro cantante di Amici assistito dall'agenzia Newco Management di Facchinetti.

Il fu Dj Francesco, nel video in cui ha voluto chiarire la sua posizione circa il rumor che lo vedrebbe in conflitto con Irama, non ha smentito di aver avuto degli screzi con l'ex allievo di Amici, ma ha voluto precisare che si è sentito tradito da un amico. "Ringrazio e abbraccio tutte quelle persone che in Dm mi hanno offeso" , ha infine aggiunto Facchinetti, rivolgendosi ai fan di Irama che lo hanno a quanto pare attaccato nelle ultime ore.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?