Facchinetti smaschera un vip che chiede lo sconto al ristorante: "Sei un barbone"

L'estate è alle porte e i vip hanno già iniziato a pubblicare sui social video e immagini delle loro vacanze di lusso, ma c'è un dettaglio che Francesco Facchinetti ha voluto raccontare a tutti i suoi fan.

Domenica pomeriggio, Facchinetti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video nel quale smaschera tutti quei vip che, sfruttando la loro fama, chiedono sconti negli alberghi, nei ristoranti e chi ne ha più ne metta. Nel video Francesco è con la moglie Wilma Helena Faissol a Portofino e spiega: "Siamo in uno dei posti più belli del mondo, a Portofino. Abbiamo mangiato, bevuto e abbiamo chiesto il conto e abbiamo pagato. Di fianco a noi c'era un personaggio famoso di cui non rivelerò il nome".

E ancora: "Anche lui ha mangiato, bevuto e ha chiesto il conto. Poi ha chiesto lo sconto. Ma non ti vergogni? Barbone. Scroccone. Questo messaggio è per tutti quelli famosi che chiedono lo sconto o le cose gratis. Siete dei barboni. Già avete avuto la fortuna di trasformare la vostra passione in lavoro, in più guadagnate un sacco di soldi e chiedete lo sconto?!? Siete dei barboni, mi fate schifo. Quando andate a mangiare e bere in un hotel, voi dovreste pagare di più, come faccio io. Vado a mangiare in un ristorante e poi lascio anche una bella mancia. Capito? Siete dei barboni, mi fate schifo. Barboni!".

Il video - se così non fosse già abbastanza chiaro - è stato corredato da una didascalia: "Messaggio dedicato a tutti i personaggi FAMOSI E RICCHI che scroccano e chiedono lo sconto: MI FATE PENA, MI FATE SCHIFO! SCROCCONI, BARBONI!".

Chi è questo personaggio misterioso a cui si rivolge Facchinetti? (Guarda il video)