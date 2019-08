Fan di "Mamma, ho perso l'aereo" contro il reboot: "Lasciate stare i classici"

Vi ricordate del piccolo ma furbetto Kevin McCallister, pronto a tutto pur di difendere la sua casa da due ladri molto pasticcioni? Ebbene, la Disney ha annunciato che il 12 novembre di quest’anno negli Stati Uniti, sulla piattaforma Disney+ andrà in onda il reboot del mitico "Mamma, ho perso l’aereo". Come riporta il Daily Mail, a rivelarlo è il CEO della Disney Bob Iger, che ha parlato di un film “ reinventato per le nuove generazioni” .

Il film, uscito nelle sale nel 1990, vedeva come protagonista un simpatico bambino di 8 anni (Macaulay Culkin), che dimenticato a casa dai genitori durante le vacanze natalizie, metterà in scena una vera e propria guerra per difendere la casa da due indesiderati intrusi. A seguito del grande successo, nel 1992 arrivò "Mamma ho riperso l'aereo: mi sono perso a New York", in cui Kevin vaga per le strade della Grande Mela dopo aver sbagliato volo.

Essendo considerato un vero e proprio cult di Natale, la notizia di un reboot di "Mamma ho perso l’aereo" non è stata accolta molto bene dai fan del film, che hanno espresso tutto il loro disappunto sui social, chiedendo alla Disney di “lasciar stare il film” . “NO Disney NO! Non potete rifare Home Alone… smettetela di rifare i classici e tirate fuori qualcosa di nuovo! Home alone è perfetto così com’è, quindi LASCIATELO STARE!” , “Lasciate stare Home Alone. Qualsiasi classico rifatto non sarà mai divertente. Perché non immaginate qualcosa di nuovo?” , “Non avete imparato niente da Ghostbusters? Lasciate in pace i classici”.

"Mamma ho perso l'aereo" non sarà il solo reboot in programma: Iger ha infatti annunciato che verranno riproposti anche "Una notte al museo" e "Diario di una schiappa".

NO @Disney NO! You can not remake #HomeAlone ... stop fucking with classic movies and come up with some original stuff! Home Alone is perfect as it is so LEAVE IT ALONE! — ChRiS (@Mr_ChRiSsI_X) 7 agosto 2019