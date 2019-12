Fashion Awards, da Rihanna a Naomi, tutti i look più sexy

I Fashion Awards di Londra hanno portato in passerella dive dagli abiti sexy.

Come riporta Sky, alla Royal Albert Hall nella capitale britannica c’è stata una grande festa della moda. Tante le star attese, a cui se ne sono aggiunte delle altre che si sono presentate a sorpresa. Tra le tante la popstar Rihanna, che ha presenziato alla kermesse con un sontuoso abito verde.

Tra le presenti, si sono fatte notare la cantante Rita Ora con un audace vestito monocromo, l’attrice Emilia Clarke in giallo, l’attrice Cate Blanchett e la cantante Kylie Minogue, le quali hanno sfoggiato degli outfit decisamente chic e in linea con le scelte di moda già mostrate in passato.

Tra gli ospiti anche Julia Roberts: l’attrice ha indossato una jumpsuit di Giorgio Armani: nel corso della kermesse, l'attrice ha ricevuto anche un riconoscimento per i risultati eccezionali ottenuti nel settore della moda. Naomi Campbell ha optato invece per un look quasi nudo, mentre la nipote di Julia, Emma Roberts, ha scelto qualcosa di incredibilmente retrò per un’artista così giovane, un mini-abito nero con piume di struzzo.

Si è trattato di un raro caso in cui zia e nipote abbiano presenziato insieme a un evento, nonostante siano entrambe dei personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo e delle icone di stile, ognuna a suo modo. Mentre Julia può vantare una carriera ultratrentennale partita con il film “Mystic Pizza”, e che ha avuto un primo grande riscontro di pubblico con “Pretty Woman”, la nipote Emma è nata nel 1991, ma non per questo non vanta numerosi ruoli al cinema fin dalla tenera età di 10 anni. Tra i suoi film più noti ci sono quelli in “Come ti spaccio la famiglia”, “Palo Alto”, “I Am Michael” e “Billionaire Boys Club”. Emma Roberts è inoltre celebre per aver interpretato più personaggi nella terza, quarta, settima, ottava e nona stagione della serie antologica “American Horror Story”. Julia Roberts ha lavorato invece molto meno in televisione - con l’eccezione della serie “Homecoming” e una celeberrima ospitata in “Friends”. Tra i suoi film più amati ci sono “Il matrimonio del mio migliore amico”, “Notting Hill”, “Erin Brockovich”, “Mona Lisa Smile”, “Mangia prega ama”, “Biancaneve” e “Wonder”.

Tra le celebrità in passerella ai Fashion Awards, non sono mancate la nobildonna Lady Amelia Windsor, la modella Stella Maxwell, la stilista Donatella Versace - inguainata in un abito rosa acceso - la modella Winnie Harlow, l’attrice Sandra Oh e l’attrice Alicia Silverstone.

