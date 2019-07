Fast & Furious, in coma la controfigura di Vin Diesel: incidente durante una ripresa

Durante le riprese del nuovo capitolo della saga di Fast & Furious Joe Watts, la controfigura di Vin Diesel, è caduto di testa da un'altezza di oltre nove metri. Lo stuntman è stato ricoverato in codnizioni molto gravi e attualmente si trova in coma indotto. Secondo quanto riportato dal "Sun" Vin Diesel, che ha assistito all'incidente, è scoppiato in lacrime ed è in stato di choc.

Le riprese del film sono state ovviamente interrotte e una fonte di un magazine inglese ha raccontato lo stato d'animo dell'attore americano: "Era pallido, sotto choc e in lacrime. Ha visto cosa è successo". Tramite Facebook la fidanzata dello stuntman, Tilly Powell, ha riferito che attualmente le condizioni sono stabili e che è stato monitorato per tutta la notte: "Lo amo moltissimo e il mio cuore è devastato. I suoi amici e la sua famiglia sono al suo fianco per aiutarlo ad affrontare tutto questo".

"Stavano girando una scena di un balcone molto alto. Lo stuntman è saltato dal balcone attaccato a un filo di sicurezza, ma sembra che il cavo si sia spezzato - ha raccontato la produzione del film Fast & Furious -. Doveva essere lasciato penzolare sotto il balcone tramite il cavo e poi lentamente abbassato a terra, ma qualcosa è andato storto ed è precipitato a terra ed è atterrato di testa. Ci sono stati sussulti e urla quando Watts ha colpito il pavimento, è stato orribile e il tutto è stato ripreso dalla videocamera. Il filmato è stato consegnato alla polizia".

