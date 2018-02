Favino e Mannoia cantano i migranti. Poi il giallo della parolaccia: "Siete tre str..."

Un piccolo incidente ha segnato la finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Al termine dell'esibizione sui migranti, proprio mentre Pierfrancesco Favino, Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni lasciano il palco dell'Ariston, il microfono di qualcuno rimane aperto e da casa si sente distintamente: "Siete tre stronzi" . Non si sa chi abbia pronunciato quella parolaccia né perché gli sia stato rivolto, ma subito fa il giro del web (guarda il video).

Ieri sera Favino ha catturato l'Ariston con la forza della sua recitazione. Mentre interpretava il monologo La notte poco prima delle foreste, atto unico del drammaturgo e regista francese Bernard-Marie Koltès del 1977, in sala c'era un silenzio assoluto. Era una figura maschile quella che parlava, che descriveva la condizione di chi deve sempre e solo subire, di chi "viene preso a calci in culo" , sempre e comunque. Anche solo per volersi sdraiare sull'erba e raccontare e ascoltare storie. Una storia di esclusione che vuole rimandare al dramma dell'immigrazione. Sul finale, poi, l'entrata in scena di Fiorella Mannoia e di Claudio Baglioni che hanno cantato Mio fratello che guardi il mondo di Ivano Fossati.