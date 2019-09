La favola reale della regina Elisabetta e della scimmietta smarrita

Da Buckingham Palace arriva una storia tenerissima, rimbalzata sui giornali di tutto il mondo in poco tempo. Le protagoniste sono una bambina australiana di 5 anni, Savannah Hart, la sua scimmietta di peluche Harriet e la regina Elisabetta. Savannah, come racconta Vanity Fair, arriva dall’altra parte del mondo per visitare con i suoi compagni di scuola l’Irlanda del Nord, la Francia, la Scozia e Londra. La bimba ha solo 5 anni ed è un’allieva della Preschool di Woodside, nel Sud dell’Australia. Con sé ha sempre la fedele scimmietta di peluche Harriet, che le tiene compagnia e l’aiuta a conoscere meglio il mondo dei grandi. Insieme entrano nell’immensa Buckingham Palace, dove abita una regina in carne e ossa che si chiama Elisabetta.

È il 13 agosto scorso. Savannah e Harriet non hanno la fortuna di incontrare la sovrana, ma poco importa. A quell’età ogni cosa è un’avventura. La scimmietta, però, si perde tra i corridoi del palazzo e nessuno sa come, né dove cercarla. La madre di Savannah è la prima ad accorgersi dello smarrimento, mentre si trova sull’autobus con la bimba. Raccontando la storia a 7News ha affermato che la figlia fosse “devastata” da quella perdita. Nonostante lo scoraggiamento iniziale la bambina e i suoi compagni di scuola decidono di non arrendersi e di chiedere aiuto proprio alla regina Elisabetta, la padrona del grande palazzo. La mamma di Savannah ha rivelato: “I bambini hanno riempito la busta con le foto di Harriet durante le sue varie avventure in gita scolastica”. Il tentativo di ritrovare la scimmietta sembra disperato. Chissà se la regina Elisabetta riceverà la lettera e se potrà aiutare Savannah.