Fazio non lascia, ma raddoppia: doppio programma su Rai 2

La campagna pubblicitaria è già iniziata, più martellante che mai. Domenica 29 settembre via alla nuova stagione di "Che tempo che fa", il programma di Fabio Fazio. Non mancano le novità. A partire dal canale. Infatti, dopo due anni Fazio lascia Rai 1 e sbarca su Rai 2. Per il conduttore savonese è un ritorno. Infatti, su Rai 2 ha già presentato "Quelli che... il calcio" tra il 1998 e il 2001. Un ritorno gradito, da lui e dal direttore di rete Carlo Freccero, che lo ha fortemente voluto con sé per formare di nuovo uno dei tandem più affiatati della storia recente della tv pubblica. In realtà Fazio, giunto nel 2019 al suo 27esimo anno a viale Mazzini, avrebbe preferito rimanere sulla rete ammiraglia. Troppo golosa la prima serata domenicale su Rai 1. Alla fine, però, ha ceduto.

Poco male. Infatti, parafrasando il titolo della mitica trasmissione dell'amico e maestro Mike Bongiorno, Fazio non lascia ma raddoppia. Rispetto all'anno scorso, il conduttore andrà in onda due volte: alle 19.30 con "Che tempo che farà" e dalle 21 con "Che tempo che fa". In mezzo, mezz'ora di Tg2. Nella prima trasmissione, che durerà circa 60 minuti, ad affiancare Fazio sarà Michele Foresta alias Mr. Forrest, già presente l'anno scorso il lunedì in seconda serata nello spin-off "Fuori che tempo che fa".

Gag e tormentoni si alterneranno a uno spazio per promuovere le ultime produzioni artistiche e letterarie, e per ricordare eventi appena trascorsi.

Più "tradizionale" il secondo programma, "Che tempo che fa", in onda fino alle 23 (orario d'inizio de "La domenica sportiva"). Il format del programma sarà quello degli ultimi anni, con il consueto repertorio di interviste a personaggi dello spettacolo e della politica. Il taglio, però, sarà leggermente diverso. Rai 2 non è Rai 1 e l'approccio sarà meno "istituzionale" per intercettare un target più giovanile. Confermato il cast delle precedenti edizioni: presenti Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.