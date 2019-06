Il saluto di Fazio: "L'anno prossimo su Rai2"

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, è Fabio Fazio a mettere il punto su quel che gli accadrà l'anno prossimo in apertura dell'ultima puntata di questa stagione di "Che tempo che fa": "L'anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai2". Lo dice dopo una serie di ringraziamenti, al termine di una stagione che definisce "intensa, complicata ma molto vivace: 32 puntate insieme, una media di oltre 3,8 milioni di telespettatori che è davvero enorme... grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito e hanno creduto in noi. Qui c'è il primo direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, con cui ho cominciato su Rai1 un paio di anni fa, grazie a te, a Rosanna Pastore a Luisa Pistacchio, grazie di tutto".

Il conduttore trova anche il tempo di scherzare: "Al momento devo dire la verità ho avuto un invito serio da Rai Yo Yo, mi hanno veramente invitato e vi ringrazio". Poi torna serio: "Se sarà Rai 2 trattasi di schiacciare un tasto del telecomando, non è una cosa complicata…con il mio amico Carlo Freccero con cui abbiamo fatto tanti anni fa 'Anima mià, 'Quelli che il calciò, ci divertiremo". La notizia era già trapelata qualche giorno fa, in seguito all'incontro del conduttore con il direttore della seconda rete a Milano. Si parla di un solo appuntamento, sempre la domenica. Per i dettagli, però, bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Rai a Milano a inizio luglio, più tardi rispetto al solito. Ma una cosa Fazio ci tiene a sottolinearla: "L'importante è avere sempre la possibilità di divertirsi, di crescere, di inventare e di essere considerati una risorsa e non un problema, il luogo non conta".