Federica Nargi già al top dopo il parto

Federica Nargi si è concessa una vacanza a Formentera insieme al compagno Alessandro Matri e alle figlie Sofia, di due anni e mezzo, e Beatrice, l’ultima arrivata. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, la showgirl e modella ha voluto condividere alcuni scatti dai quali traspare la gioia dei neogenitori per aver allargato la famiglia.

Infatti, in questi giorni, Federica non è solo una mamma che si è ritagliata qualche momento lontano dalle telecamere, ma è anche riuscita a dedicarsi allo stesso tempo alla sua capsule collection di bikini, con modelli di tutte le forme e colori. Così, tra un bagno e l’altro, la Nargi trova il tempo per farsi immortalare sotto il caldo sole delle Baleari. Tuttavia, una foto colpisce più delle altre. Con l’aumento della temperatura, l’ex velina mora condivide su Instagram un post in cui sfoggia un corpo tonico – al top dopo soli tre mesi dal parto, impreziosito dall’ultimo modello di bikini che lei stessa ha disegnato.

Visualizza questo post su Instagram @iam_bikini #mycapsulecollection#amimanera#iambikini Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 21 Giu 2019 alle ore 12:59 PDT

Non è difficile immaginare il successo riscosso tra i follower. Con like a non finire – se ne contano quasi 200mila - Federica Nargi stupisce i fan sfoggiando un fisico da urlo nonostante le due gravidanze. "Non ci credo che sia già in splendida forma, beata chi ha questa fortuna" , "Ad avercelo il suo fisico dopo due gravidanze" e "Essere mamma ti rende più bella fuori e dentro" , sono alcuni dei commenti che si possono leggere nello spazio sotto al post.

Una ripresa fisica da fare invidia e che, senza dubbio, ha attirato l’attenzione del web.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?