Federica Nargi diventa bionda ma non convince

L'ex velina mora di Striscia la notizia, Federica Nargi, ha sfoggiato in un'Instagram story il suo nuovo look. Dopo aver lavorato per il tg satirico di Antonio Ricci dal 2008 al 2012, la Nargi ha deciso di dare una svolta al suo look, optando per la tinta bionda. Una scelta di stile che, tuttavia, sembra aver diviso l'opinione del popolo del web.

Ad aiutare la modella Nargi, in questa sua scelta, è stato l'hairstylist delle celebrità Max Valvano, che l'ex velina ha tra l'altro taggato nella sua storia rivelatrice.

La reazione dei fan al cambio di look di Federica Nargi

Molti fan dell'ex velina mora di Striscia la notizia sembrano non perdonare alla loro beniamina il nuovo cambio di look. “Perché la #Nargi si è fatta bionda?”, si legge infatti tra i commenti giunti sotto il post dell'hairstylist, che Federica Nargi ha condiviso tra le sue storie. E ancora: “Nargi come hai osato diventare bionda?”; "Meglio mora".

C'è poi chi, tra gli utenti, fa notare l'incredibile somiglianza della Nargi con Elena Santarelli: “Ma siete sicuri che si tratta della Nargi? A me sembra Elena Santarelli. La somiglianza tra le due è davvero impressionante ora che la Nargi è diventata bionda”.

