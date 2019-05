Federica Nargi sexy figlia dei fiori. Ma il web la massacra d'insulti

La bellissima Federica Nargi ha pubblicato su Instagram una splendida foto che grazie alla sua luce e ai suoi colori evoca immediatamente un’atmosfera estiva. In sexy bikini, posa a bordo di un furgoncino in stile hippie, con stampe anni Settanta alle sue spalle e i lunghi capelli castani fermati da una coroncina, decisamente sensuale.

“ Pochi giorni e si torna sull’Isla! ”, ha scritto Federica nella didascalia, riferendosi a Formentera, la sua meta preferita per le vacanze estive dove potrà rilassarsi e divertirsi in compagnia del fidanzato calciatore Alessandro Matri da cui ha avuto due figlie, Sofia, nata nel 2016, e Beatrice, nata solo tre mesi fa. Proprio la forma smagliante della neomamma ha colpito moltissimo gli utenti che non capiscono come sia riuscita già a tornare così in forma dopo il parto, esibendo degli addominali perfetti.

Tanti follower, quindi, l’hanno riempita di like e complimenti per la sua forza di volontà, convinti che abbia fatto di tutto per non prendere troppi chili in gravidanza e aver smaltito quelli presi con estenuanti sessioni di palestra e le scrivono: “ Sei un mito, un esempio! Stasera mi era venuta voglia di farmi un Mc... poi ho visto questa foto e penso che punterò ad una depressionantissima insalata scondita ”. Ma qualche follower si deprime solo a guardarla e, se c'è chi arriva ad augurarle per Formentera "che piova e tiri vento! ”, un'altra l'accusa di avere " un bel fisico, c**o perfetto, ma le tette te le sei dovute rifare però! ”.

Se per gli uomini la Nargi resta una vera “ dea ”, sono le donne le vere hater in questo caso e passano al microscopio il corpo della bella Federica che “ non ha nemmeno una smagliatura per la gravidanza! ”. “ Ragazze, state calme! ", invita un'utente alla calma, spiegando che, secondo lei, "l a foto è tutta ritoccata, anch’io sono super fi*a con Photoshop. L’ha usato a manetta sulla pancia e s’é pure disegnata gli addominali ”, mentre un’altra utente ricorda che “ il seno é da anni che se l’è rifatto! Si notano le protesi, ma guardatela! Non vi ricordate che é finita anche su “Fatti e rifatti” di Striscia? ”.