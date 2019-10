Federica Panicucci e Marco Bacini sposi?

Federica Panicucci e Marco Bacini sono sempre più innamorati. Sui social la coppia non perde occasione per manifestare il proprio amore con foto e scatti intimi e, nelle occasioni importanti, i due appaiono sempre molto affiatati. Sarà per questo che, da mesi, i rumors sul loro matrimonio si rincorrono. Già lo scorso gennaio fan e curiosi avevano letto, tra le righe di un post social di buon anno, l'indizio delle loro nozze. Parlando del 2019, la conduttrice aveva, infatti, scritto in un post: "Il nostro anno speciale ". Poi più niente, solo indiscrezioni. Ora, a pochi mesi dalla fine dell'anno, i curiosi iniziano a farsi qualche domanda. Le nozze rimarrano segrete fino all'ultimo? Si celebreranno davvero nel 2019?

Negli ultimi giorni la notizia di un imminente matrimonio è tornata alla ribalta dei gossip, tanto che la rivista Nuovo Tv ha dedicato la copertina a Federica Panicucci presto sposa. Nel corso di una delle ultime puntate di Mattino 5 è andato in onda un simpatico siparietto che confermerebbe le nozze. Il paparazzo Maurizio Sorge era in collegamento con lo studio e prima di salutare la conduttrice ha esposto un cartello con scritto: "Federica e Marco presto sposi". Una cartello che ha divertito la Panicucci e il direttore di Nuovo Tv Riccardo Signoretti che ha confermato: " Io entro qua e sento profumo di fiori d'arancio, ho anche fatto la copertina del settimanale su questa notizia ". Nessuna smentita, invece, dalla diretta interessata che in studio ha sorvolato sui rumors concentrandosi su altri tipi di scoop. Se la notizia fosse confermata, per lei si tratterebbe delle seconde nozze dopo quelle con il dj Mario Fargetta, al quale è stata legata dal 2006 al 2015 e dal quale ha avuto due figli, Sofia e Mattia.