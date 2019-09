Federica Pellegrini e Matteo Giunta immortalati a un evento: è amore?

La "Divina" del nuoto azzurro, Federica Pellegrini e il suo allenatore, Matteo Giunta, decidono finalmente di apparire insieme pubblicamente. La pluricampionessa di nuoto e il suo allenatore hanno sfilato sul red carpet per la prima volta, e i loro atteggiamenti complici hanno rivelato l'intercorrere di una relazione d'amore tra di essi. I due campioni sportivi hanno presenziato alla serata di gala "Meravigliosi" indetta dalla Federazione italiana di nuoto per celebrare i campioni olimpici italiani. La Pellegrini e Giunta sono apparsi all'evento mondano in veste di coppia, e non come semplici amici, poiché dall'approccio reciproco traspariva una particolare attrazione. La neo coppia è stata immortalata intenta a scambiarsi sguardi d'intesa, abbracci e sorrisi che non hanno lasciato adito a dubbi che tra i due intercorresse una liaison amorosa.

Il rapporto tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è nato nell'ambito lavorativo. Giunta è il coach della "Divina" da svariati anni, sin dal 2012, e insieme hanno condiviso faticose sessioni di allenamenti propedeutici all'appuntamento dei mondiali di nuoto. Le frequentazioni assidue e ravvicinate hanno creato quel clima di complicità e sintonia che è sfociato progressivamente in un legame di tipo sentimentale. Una vicinanza sospetta agli occhi di molti, i quali avevano intuito che tra i due fosse nato qualcosa di più di un semplice rapporto imperniato a livello sportivo. Ma ogni ipotesi avanzata nei loro confronti, soprattutto da parte dei media, è stata categoricamente smentita e offuscata dai due. L'allenatore e l'allieva sono stati prudenti, celando opportunamente nel tempo l'evolversi della loro relazione. Le voci maligne sono circolate anche quando la nuotatrice era fidanzata con il collega Filippo Magnini, il quale è il cugino nonché ex allievo di Matteo Giunta.

Evidentemente, dopo anni di duri allenamenti in piscina, tensioni in vista di molte gare agonistiche e immense fatiche, l'atleta e il suo allenatore hanno preso la temeraria decisione di mostrarsi in pubblico come coppia innamorata. E l'evento organizzato a Roma è stata l'occasione propizia per ufficializzare la loro unione d'amore. Ormai, trascorsi due anni dalla fine della storia con Magnini, il quale è attualmente fidanzato con Giorgia Palmas, la campionessa ha deciso di presenziare insieme a Giunta al gala romano, ed esibire la bellezza del loro amore dinanzi al grande pubblico. La "Divina" e il suo nuovo fidanzato si sono concessi agli scatti dei fotografi: lei in abito kimono nero lungo, elengantissima, al fianco di lui, altrettanto chic, in abito nero. Le foto che li ritraggono sul tappeto rosso mostrano con tutta evidenza che tra i due vi è un legame sentimentale. Non sono scatti che immortalano la consueta situazione celebrante una vittoria in ambito sportivo, ma svelano qualcosa di più profondo, appunto, un sentimento d'amore.

Le foto scattate durante la serata mondana "Meravigliosi" sono state postate dall'atleta sul suo profilo Instagram. Un modo alternativo per ufficializzare un'unione d'amore? Anche se in realtà nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito. Il post ambiguo pubblicato dalla Pellegrini è corredato da una didascalia risicata: due cuoricini neri e puntini di sospensione, che si presta a libere e molteplici interpretazioni. L'interpretazione più accreditata, sicuramente, verte sulla nascita di un nuovo e sfolgorante amore.