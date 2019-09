Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono una coppia?

Pare che Federica Pellegrini abbia finalmente trovato l'amore e che sia giunto il tempo di ufficializzare la relazione. L'uomo che avrebbe conquistato il cuore della Divina è Matteo Giunta, che da qualche tempo allena Federica Pellegrini. Un rapporto nato in piscina che sembra abbia trovato sbocco per crescere anche al di fuori, a giudicare dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi in edicola da mercoledì 18 settembre. L'ultima relazione ufficiale di Federica Pellegrini è quella con Filippo Magnini, suo storico compagno per diversi anni prima dell'addio. Da diverso tempo l'ex nuotatore fa coppia fissa con Giorgia Palmas, con la quale sembra avere intenzioni piuttosto importanti per il futuro.

Le voci su una loro relazione si susseguono ormai da tempo ma fino a pochi giorni fa la pluricampionessa aveva sempre preferito sorvolare sulla faccenda, concentrando le attenzioni sulle sue imprese sportive. Tuttavia, la partecipazione a un importante evento legato al mondo dello sport è stata l'occasione per presentarsi al photocall in compagnia di Matteo Giunta. Non è una ufficializzazione conclamata, visto che ancora mancano le dichiarazioni di Federica Pellegrini o di Matteo Giunta per dare per certa la nascita della love story. Tuttavia, le immagini pubblicate sul settimanale Chi sembrano lasciare pochi dubbi sul rapporto che intercorre tra la Divina e il suo allenatore. I due sono stati immortalati durante una cena romantica subito dopo l'evento e il loro atteggiamento sembrerebbe essere inequivocabile. Inoltre, Federica Pellegrini quest'anno avrebbe rinunciato a prendere parte alla vacanza alle Baleari con le amiche, un vero rituale estivo per lei da tanti anni, proprio per non stare troppo lontana da Matteo. Federica Pellegrini avrà finalmente ritrovato la serenità anche dal punto di vista sentimentale?