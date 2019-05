Federica Pellegrini sexy su Instagram scatena i fan

Mentre alle influencer servono abiti sexy e panorami da sogno per incantare i loro follower su Instagram, a Federica Pellegrini basta essere se stessa per raccogliere cascate di like e complimenti.

Seduta per terra in una semplice cameretta, in compagnia della sua cagnolina che compare alle sue spalle, l’atleta sfoggia un look sportivo e niente trucco. Ma occhio ai dettagli: i pantaloncini corti a fiori esaltano le sue lunghe gambe toniche e perfette, i piedi sono scalzi e accendono la fantasia dei follower, mentre dalla maglietta, come le fa notare un fan, “ si intuiscono 2 ca.....li da urlo. Se la camicetta fosse stata bianca veniva giù Instagram...noi ci speriamo! ”.

Alla campionessa olimpionica bastano dei selfie semplicissimi per conquistarsi il titolo di “ super gnoc*a ” , come la definiscono in tanti commentando l’ultima sua gallery su Instagram, con tanto di minions alle spalle. “ Ma se una è gnoc*a che deve fare? Nascondersi? ” scrivono i suoi fan, rispondendo a chi sui social accusa la Pellegrini di essere una narcisa.

Se ad attirare un follower è “ la trazione posteriore...parlo delle gambe ovviamente! ”, sono in tanti a farle i complimenti per i “ bellissimi piedini ” e le lasciano in bacheca dediche hot come: “ Da baciarti i piedi, sempre ”. Ancora una volta Federica Pellegrini fa il pieno di like, raccogliendo commenti che molte sex symbol si sognerebbero, sia per il numero, a centinaia, che per i toni estasiati dei suoi fan.

Non c’è un hater che l’attacchi, al massimo, le scrivono “ Egocentrica lei? ” ma solo per fare il verso alla didascalia in cui la super atleta, riferendosi alla sua cagnolina, ha scritto: “ Ehniente!!!! Lei ci dev’essere in tutte le foto! EGOCENTRICA ”.

Per la “ divina creatura, bella brava e bona ” solo pollici in alto sui social e, se c’è chi si accontenterebbe di “ essere al posto del cane ”, più di un follower le chiede di più: “ Mi fai troppo sangue...sposiamociiiiii ”.

