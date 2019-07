Federica Pellegrini sexy in vasca e sui social

Federica Pellegrini ha compiuto un vero e proprio capolavoro conquistando la medaglia d'oro, la sua quarta ad un Mondiale, nei 200 stile libero. La fuoriclasse di Mirano si è messa tutte le sue avversarie, anche più quotate in questo momento, alle spalle e l'ha fatto come sempre con grazia, maestria e classe. Federica a fine gara si è commossa ai microfoni della Rai: "Piango perché questo è il mio ultimo mondiale ma non sono lacrime di tristezza, sono felice e sono contenta di quanto ho raccolto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con Matteo e i risultati si vedono"

La Pellegrini ai microfoni di Adnkronos ha svelato: “Stanotte avrò rivisto la mia gara 40 volte. Non mi era mai successo, ma mi sono proprio piaciuta e sono strafelice che tra i commenti ricevuti sui social ci sia anche quello di Michael Phelps. Alla premiazione eravamo tre generazioni a confronto. Io degli anni ottanta, Sjoestrom dei novanta e Titmus del 2000. Mi ha detto che quando partecipavo alle Olimpiadi di Atene aveva tre anni. Le motivazioni per restare sempre in alto le trovi dentro di te ponendoti degli obiettivi che sicuramente cambiano nel corso degli anni. Il prossimo è cercare di avere una famiglia bella come quella che ho tra un paio di anni, ma il più imminente è tornare a casa dalla mia Vanessa”. Nel frattempo la Divina non è solo scatenata in vasca ma anche sui social dove sta allietando il suo oltre milione di follower con scatti che ne mettono in risalto il fisico mozzafiato.