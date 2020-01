Federico Chiesa e Benedetta Quagli: messaggi d'amore su Instagram

Federico Chiesa si augura un 2020 pieno di soddisfazioni con la maglia della Fiorentina e con quella della nazionale italiana con cui a giugno sarà impegnato ad Euro 2020. Il club viola ha chiuso l'anno esonerando Vincenzo Montella e ha deciso di puntare sull'ex Sampdoria Giuseppe Iachihni che dovrà dare una scossa ad un squadra che nelle prime 17 giornate di campionato ha messo insieme solo 17 punti e tante delusioni.

Chiesa ha giocato 15 partite con la Fiorentina tra campionato, 14 gettoni, e Coppa Italia, una presenza, ed ha segnato solo tre gol risultando spesso poco incisivo per le sorti della sua squadra. In estate il figlio d'arte è stato vicino all'addio ma l'avvento di Rocco Commisso alla presidenza del club gigliato ha bloccato tutto e forse il 22enne di Genova è stato molto condizionato dalle voci di mercato che si rincorrono ancora per l'estate.

La Fiorentina vuole cercare di blindare Chiesa rinnovandogli il contratto, adeguandogli lo stipendio e inserndo una clausola rescissoria corposa per non perderlo a meno di un tot stimto dal club di Rocco Commisso. Difficilmente il figlio d'arte resterà ancora a Firenze anche l'anno prossimo ma è nel suo interesse cercare di disputare un seconda parte di stagione di livello per non perdere la nazionale e per non vedere sfumare l'interesse di Inter e Juventus che da tempo l'hanno messo nel mirino.

In caso di cessione la Fiorentina si augura di incassare non meno di 60-70 milioni di euro dato che poi avrebbe la necessità di andare sul mercato per reperire un rinforzo adeguato per affrontare al meglio la stagione 2020-2021. Probabile anche che alla fine decida di restare a Firenze per il progetto e per l'attaccamento alla maglia ma nel calcio moderno tutto è possibile in un senso o nell'altro.

Se in campo Chiesa deve ancora trovare la sua dimensione, nella vita privata Federico pare aver trovato la sua stabilità con la sua sexy Benedetta Quagli che ha rubato il cuore del giovane attaccante italiano. La ragazza, che si presume avere non più di 20-22 anni, ha postato una foto con l'attaccante della Fiorentina e con la seguente, semplice, didascalia: "ciao amore”. Chiesa ha subito risposto alla sua dolce Benedetta con un "Ciao" pieno di emoticon con gli occhi a forma di cuore e con scritto un "Ti amo" che lascia poco spazio ad alcuna interpretazione.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?