Federico Rossi geloso della sua ex: "Non ti guarderebbe nemmeno col binocolo"

Federico Rossi sembra avere tutte le intenzioni di recuperare il suo rapporto con Paola Di Benedetto. Nei giorni scorsi l'influencer ha comunicato la rottura con il cantante attraverso le sue storie di Instagram, lasciando intendere che ci potrebbe essere stato un tradimento da parte del giovane artista.

La storia tra i due prosegue da circa un anno tra alti e bassi ma questa volta Paola Di Benedetto sembra aver detto definitivamente basta. Federico Rossi non ha ancora parlato pubblicamente e apertamente della rottura con la bella ex naufraga ma ha lasciato che fosse la sua musica a esprimere la sua attuale situazione emotiva. A pochi giorni dal comunicato di Paola, infatti, Federico Rossi ha pubblicato sulle sue storie una canzone inedita, scritta dopo la rottura con la ragazza. “ Mi hai lasciato tu, ma ti verrò a cercare solo per fare l’amore o solo per litigare ” recita un pezzo del ritornello, alquanto orecchiabile e piacevole, che il ragazzo avrebbe dedicato alla sua fidanzata. Un tentativo romantico e disperato per il ragazzo, che per il momento non si rassegna all'idea di aver perso la sua amata. Al momento, almeno pubblicamente, non sembra che tra i due ci siano segni di avvicinamento. Paola Di Benedetto non ha più parlato della questione e non lascia trasparire evidenti segni di cedimento ai gesti di Federico Rossi, che però non si arrende.