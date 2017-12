Fedez augura a tutti buon Natale con un nuovo singolo. Il ricavato andrà a una onlus per cani

Fedez ha voluto fare un regalo di Natale davvero speciale per tutti i suoi fan: una nuova canzone, le palle di Natale.

Il singolo, uscito ieri su YouTube, è stato realizzato da Fedez per una causa ben precisa. Tutto il ricavato - ha spiegato lo stesso rapper - verrà donato all'associazione Noi per gli animali Onlus. "Il video le palle di Natale - ha scritto Fedez sui suoi profili social - fuori ora su YouTube. L'intero ricavato della canzone verrà donato all'associazione "NOI PER GLI ANIMALI ONLUS". Regia di Luis. Buon Natale e buon ascolto a tutti".

La canzone racconta di una storia d’amore andata a male durante le feste. Una parte del testo, infatti, dice: "Io che ho perso i pomeriggi in quell’Ikea, volevo anche sposarti, ma ho cambiato idea. Ma che Natale è, mi hai messo lì, come una cosa da buttare. Sembra un telefilm ma che finisce sempre male".

Il video, invece, è stato realizzato solo ed esclusivamente grazie agli amici a quattrozampe che tramite alcuni effetti speciali indossano cappelli e nastrini natalizi. E dopo le immagini dei cani, a fine filmato comprare lei, Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni... Buona Natale a tutti.(Guarda il video)