Fedez compie 30 anni, Chiara Ferragni gli regala un viaggio da "sceicco" con gli amici

Il trentesimo compleanno di Fedez si sta avvicinando e Chiara Ferragni è già in fermento. Il prossimo 15 ottobre il cantante compirà 30 anni e la Ferragni non vuole farsi trovare impreparata. L'imprenditrice digitale ha svelato quale sarà il suo regalo per il marito: un viaggio. Ma ha anche chiesto aiuto ai suoi follower, affinchè la vacanza sia perfetta sotto ogni punto di vista. Attraverso le storie del suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha raccontato di essere nella fase organizzativa del viaggio che porterà Fedez e alcuni dei suoi più cari amici in Oman.

La vacanza nel sultanato del Medio Oriente, che si affaccia direttamente sul Mar Arabico, non sarà certo una sorpresa per Fedez ma lo saranno sicuramente le sorprese che la Ferragni organizzerà per l'occasione. La bella influencer ha, infatti, chiesto consigli e suggerimenti ai suoi follower, invitandoli a contattarla in privato per idee e indicazioni su cosa vedere, dove mangiare e quali esperienze vivere in Oman. A quindici giorni dalla partenza, molti sono sicuri che tutto sia già stato organizzato nel minimo dettaglio. Intanto la Ferragni si è dichiarata " molto eccitata " per la visita in Oman (la prima in assoluto per la coppia).

In attesa della vacanza da sceicchi, Fedez, Chiara e il piccolo Leone si ricongiungeranno nel fine settimana dopo un lungo periodo di lontananza, dovuto agli impegni di lavoro del cantante. Chiara Ferragni ha già fatto sapere che la famiglia si rifugerà in montagna per godersi un po' di tranquillità e ricaricare le batterie in vista di nuovi impegni e del trentesimo di Fedez.

