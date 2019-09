Fedez divorzia dalla Ferragni per Gigi Hadid: ma è solo uno scherzo

In alcuni casi Fedez è davvero un burlone, soprattutto quando si tratta di scherzare con la moglie, Chiara Ferragni. L’ultimo siparietto familiare si è consumato sui social – come da consuetudine per la coppia – e ha visto coinvolta anche la top model Gigi Hadid.

Fedez, che non ha mai nascosto di avere un debole per la statuaria statunitense, si era già mostrato alquanto emozionato durante il primo casuale incontro con lei. In un video tratto dal documentario di Chiara Ferragni, Unposted, il rapper sicuro e dall’atteggiamento un po' “beffardo” ha lasciato posto ad un ragazzo quasi imbarazzato e con la salivazione azzerata nel vedere dal vivo la propria beniamina. Non una qualunque, ma Gigi Hadid, top model che ha calcato le passerelle di tutto il mondo e che è considerata una delle più belle di sempre.

Quel saluto fugace con lei, già amica della moglie, è rimasto nei ricordi di Fedez che, scherzando, ha annunciato di essere pronto a divorziare da Chiara Ferragni in vista del prossimo incontro con la Hadid. “ Venerdì vedrò di nuovo Gigi, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore) ”, ha ironizzato il rapper su Twitter riproponendo quel video in cui si mostra quasi estasiato dall’incontro con la sua “modella del cuore”. I fan di Fedez non hanno perso occasione di commentare quanto condiviso sui social e sono stati in tanti coloro che gli hanno ricordato di aver fatto bene a sottolineare che fosse uno scherzo, altrimenti sarebbe stata Chiara a preparare le carte del divorzio.