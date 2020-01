Fedez e Luis Sal nudi per lanciare un podcast, i social: "Date uno xanax al povero cameraman"

Se la prima puntata del loro podcast " Muschio selvaggio " andrà in onda oggi, già da ieri Fedez e il suo amico Luis Sal stanno facendo parlare i social per via della foto di lancio del programma, con i due ritratti completamente nudi, ad eccezioni dei calzini, mentre, appoggiati ad una scrivania, si coprono le parti intime con le mani piene di muschio. Alle loro spalle si vede un’intera parete ricoperta sempre di muschio. Il tutto sempre per rievocare il titolo del loro show online che promette musica, divertimento e sempre nuovi ospiti per parlare del tema del giorno.

La foto è stata creata ad hoc per il lancio, puntando a scatenare i follower di Fedez e Luis Sal, ma mentre il secondo, anche per via della trovata del calzino bucato, sembra attirare la simpatia del web con apprezzamenti anche per il suo fisico, è Fedez a ricevere gli attacchi più ironici. " Che belle tette che hai… a quando il video a luci rosse? " gli chiede un follower confrontando i pettorali del rapper con quelli più scolpiti dello youtuber che, infatti, incassa molti complimenti: " Che fisico...quello senza tatuaggi! ” e " Calzini bucati? Sei sempre avanti! Quelli corti di Fedez sono proprio incommentabili ".