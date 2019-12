Fedez guadagna meno dopo il divorzio da J-Ax e Rovazzi

Il 25 novembre 2013 nasceva Newtopia srl, società di management artistico fondata da Fedez e J-Ax: una collaborazione frutto di stima reciproca e amicizia conclusasi, però, con un divorzio imprenditoriale che pare stia costando caro, in termini di guadagni, soprattutto al rapper di Rozzano.

L’intervista che Fedez – all’anagrafe Federico Lucia – ha rilasciato a La Confessione di Peter Gomez, ha portato alla luce le dinamiche che hanno scatenato la separazione dall’amico fraterno J-Ax – al secolo Alessandro Aleotti – e da Fabio Rovazzi – nato Fabio Piccolrovazzi. Gli aspetti meramente economici, invece, non sono stati trattati da Fedez ma, facendo delle opportune ricerche, si apprende che, dal momento dell’addio, i guadagni di quest’ultimo hanno subito un netto calo.

Il 18 aprile scorso la società Newtopia srl viene cancellata e, in seguito all’uscita di J-Ax, tutte le attività vengono assorbite da Zdf srl, società controllata in toto da Zedef srl. Ad occuparsi dell’amministrazione di quest’ultima è la madre di Fedez, Anna Maria Berrinzaghi, meglio nota con il nome di Tatiana. Questi cambiamenti, però, pare non abbiano giovato alle tasche di Federico Lucia: come riportato da Italia Oggi, secondo il bilancio 2018 pubblicato da Zedef srl, il valore della produzione è sceso dai 3,1 milioni di euro del 2016 ai 2,7 milioni del 2017 fino agli appena 128 mila euro del 2018. Anche l’utile è risultato in netto calo: dagli 810 mila euro nel 2016, agli 1,5 milioni di euro nel 2017 fino agli appena 30 mila euro nel 2018.

I dati, dunque, dimostrerebbero che il calo dei guadagni di Fedez corrisponde ad un momento preciso della sua vita privata: quando il rapper ha deciso di dedicarsi alla famiglia diventando padre di Leone e sposando Chiara Ferragni, il suo portafoglio e la sua carriera ne avrebbero fortemente risentito. Ma non sono solo questi i motivi che avrebbero ridotto in maniera vertiginosa l’attività imprenditoriale di Fedez. Come rivelato da lui stesso a La Confessione, nel periodo del suo trasferimento a Los Angeles per la nascita del primo figlio, il legale Cristiano Magaletti ha deciso di fondare una società speculare a Newtopia srl portando con sé prima Fabio Rovazzi, poi altri sette artisti tra cui e Cromo e Malcky G.

Infine, nonostante Newtopia srl sia stata cancellata, l’attività della società procede con artisti come la web star Greta Menchi, i cantanti Andrea Damante, Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Awed, Nicole Vergani, gli youtuber Matt e Bise, Kokeshi, la star di TikTok Gabriele Vagnato, le modelle Roberryc e Natalia Paragoni, e l'atleta Marcell Jacobs. Recentemente, inoltre, Newtopia ha deciso di mettere a disposizione, su prenotazione, i propri studi di registrazione dove gli artisti “avranno l' opportunità di lavorare con alcuni tra i più quotati produttori e autori di hit sul mercato”.