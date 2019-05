Leone ha una visita medica. I Ferragnez: "Sta bene"

Ad ottobre del 2018 Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, fu sottoposto ad un piccolo intervento alle orecchie in seguito ad un problema che, a lungo andare, avrebbe potuto renderlo sordo. A distanza di più di un anno, il bimbo è tornato dal medico per un controllo e, fortunatamente, sta bene.

A raccontarlo sono stati proprio i Ferragnez – come ormai vengono soprannominati dagli utenti della rete – che hanno annunciato a tutti i follower che la visita medica di controllo è stata brillantemente superata da Leo. Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, sin dalla nascita, aveva presentato un piccolo problema che lo aveva costretto a sottoporsi ad un intervento dopo soli sette mesi dalla nascita: il bambino, infatti, aveva del liquido nelle orecchie che, se sottovalutato, poteva crearglida adulto dei gravi danni all’udito. A distanza di più di un anno dall’operazione, quindi, Leone è tornato in ospedale per un controllo medico di routine.