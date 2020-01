Ferragni e Canalis insieme, il web incorona Elisabetta: "Un'altra categoria"

Serata mondana per Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, che si sono ritrovate sedute vicine durante la sfilata di moda del marchio Aniye By.

Star dei social da milioni di follower – Chiara ne conta più di 18milioni, mentre Elisabetta poco più di 2milioni – sono tra le donne più seguite dalla rete. Amate quanto odiate, sia la Ferragni che la Canalis sono di una bellezza indiscutibile ma, ciò che per molti potrebbe essere oggettivo, ha sollevato una piccola polemica in rete dopo la pubblicazione di alcuni scatti che le due si sono fatte fare insieme durante la serata mondana.

Una con un mini abito scintillante color oro, l’altra con un vestito fucsia brillante, hanno attirato l’attenzione dei fotografi presenti alla sfilata e le foto che le ritraggono insieme, sorridenti, quasi come delle buone amiche, hanno fatto il giro della rete. Tantissime pagine fan dedicate alla Canalis e alla Ferragni hanno riproposte le immagini delle loro beniamine sul red carpet e molti utenti della rete non si sono astenuti dal creare una piccola polemica. È più bella Elisabetta Canalis o Chiara Ferragni? Ovviamente i follower di una o dell’altra non hanno esitato a complimentarsi con la bellezza della loro beniamina buttando fango sulla “rivale” e, per molti, considerata l’età, la carriera e i trascorsi, sembra proprio che a vincere nel sondaggio sia stata la ex Velina di Striscia la notizia.

“La più bella Elisabetta”, “Canalis tutta la vita”, “Bella questa foto! Sottolinea quanto tu sei più bella della Ferragni”, “Elisabetta vince a mani basse”, “Tu sei un'altra categoria...”, “La Canalis in calze velate è più unica che rara...”, hanno commentato i sostenitori della Canalis, ma anche quelli della Ferragni non sono stati da meno. Certo è, che la influencer è molto spesso bersaglio della rete e i complimenti spesi nei suoi riguardi si contano spesso sulle dita di una mano.

La bellezza, il successo, la carriera e la famiglia costruiti nonostante la giovane età sembrano non bastare agli “odiatori” per considerare in maniera positiva la Ferragni, costretta a combattere molto spesso con il pregiudizio della gente. È per questo motivo, forse, che lo scatto insieme alla Canalis è stato colto come l’ennesima occasione per rivolgerle degli ulteriori insulti. “Gambe storte in vista”, ha fatto notare un utente della rete, “Ecco due nullafacenti”, ha commentato un altro. Lei, però, preferisce ignorare gli hater, soprattutto quando i giudizi si fermano ad una mera questione estetica.