La Ferragni ha preso otto chili, ma i suoi fan non ci credono

"27 settimane e mezzo (7 mesi) e Leo pesa più di un chilo (mentre io ne ho presi 8)". Arriva di nuovo da Instagram l'ultimo aggiornamento (foto) sulla gravidanza di Chiara Ferragni, che non si fa scrupolo di mostrare il suo pancino ai suoi molto follower, che a dirla tutta faticano un po' a credere che la fashion blogger abbia preso tutti quei chili, perché a guardarla proprio non si direbbe.

A due mesi dalla nascita del primo figlio suo e del rapper Fedez, la Ferragni è ancora in forma perfetta, tanto che qualcuno ironicamente commenta: " Ma sicura di essere incinta? Sono più gonfio io dopo 2 boccali di birra ". E non sono in pochi a sostenere che, dopo i bagordi natalizi, la loro linea non è poi molto di versa da quella di Chiara.

Nei commenti c'è però anche chi, fedelissimo dell'imprenditrice e quasi mamma Chiara, la difende a spada tratta. "Si chiama costituzione corporea e chi non concepisce questo concetto è solo invidioso".