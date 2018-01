La Ferragni ironizza sulla scena dell'armadio: "L'attrice? È lì dentro con Chechu"

Chiara Ferragni e Fedez, da qualche giorno, sono volati negli States per poter far nascere in tutta tranquillità il loro primogenito.

E proprio durante le ultime feste, la fashion blogger più famosa al mondo è stata la protagonista di un divertente sketch ripreso e pubblicato dal rapper su Instagram. Lei e Fedez stavano guardando un film sul divano, quando lui prende in mano il suo telefonino e inizia a girare una storia. Ad un certo punto domanda a Chiara Ferragni: "Amore, ma hanno trovato Paola (protagonista del film, ndr)?". E subito la fashion blogger risponde: "Sì, era nell'armadio con Chechu".

Immediatamente, i due fidanzatini sono scoppiati a ridere e Fedez ha commentato: "Ma dai amore...". Insomma, l'episodio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell'armadio è arrivato a tutti, ma proprio a tutti, anche ai non appassionati del Gf Vip. Si può proprio dire che Cecilia e Ignazio hanno lasciato il segno.