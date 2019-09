La Ferrari vince a Monza, Raz Degan, Lapo Elkann e Del Piero scatenati nel box della Rossa

L'amicizia tra Raz Degan e Lapo Elkann sembra più che consolidata. Dopo aver partecipato alla festa per i 51 anni dell'attore israeliano, il rampollo di casa Agnelli ha invitato Degan ai box della Ferrari per assistere al Gran Premio di Monza. Un weekend all'insegna dei motori (anche per Elodie che è sfreccita in pista con la McLaren) dove l'ex trionfatore dell'Isola dei Famosi ha potuto assaporare l'ebbrezza della vita nei box della Formula1. Tanta mondanità si addice, però, poco a Raz che negli ultimi anni si era allontanato dalla televisione e dagli eventi mediatici per dedicarsi ai viaggi e alla meditazione. La partecipazione al reality di sopravvivenza in Honduras era arrivata, per sua ammissione, per problemi di soldi. Al giro di boa dei cinquant'anni sembra, però, che l'attore e modello di origini israeliane abbia ritrovato la voglia di far festa e divertirsi.

Negli scorsi giorni, il settimanale "Chi" aveva immortalato Raz Degan a bordo di una barca a vela, nelle acque di Portofino, in compagnia di modelle, amici e soprattutto di Lapo Elkann. Motivo della reunion? La festa di compleanno dell'ex di Paola Barale, che il 25 agosto ha spento 51 candeline. Tra il rampollo di casa Agnelli e l'attore sembra esserci un forte legame di amicizia, ecco dunque spiegato il motivo di tanta frequentazione.

Lapo Elkann ha voluto, così, trascorrere il weekend di Monza con l'amico Raz Degan e una stella della storia della Juventus, il calciatore Alessandro Del Piero. Sul profilo Instagram di Raz l'indedito trio è stato immortalato in un video di festeggiamenti dopo la vittoria del pilota di Maranello, Charles Leclerc. Urla, abbracci e braccia alzate al cielo per loro che hanno catalizzato l'attenzione del box nel fine gare del Gran Premio d'Italia.