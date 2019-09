Con Ferrari e Angelo Perrone torna a Roma la “dolce vita”

È tornata la dolce vita a Roma almeno per una sera, e senza scomodare matrimoni reali che scelgono la capitale per risplendere ancora di più. Ci ha pensato il press agent Angelo Perrone organizzatore dell’evento Memorabilia, che apre i festeggiamenti per il 90° anno della scuderia del cavallino rampante, quello della Ferrari, il brand più conosciuto ed amato al mondo. Lui in giacca blu e sorriso smagliante, accoglie uno ad uno gli ospiti mettendoli a proprio agio tra la folla di volti noti e presentandoli ad un’altra presenza importantissima arrivata a Roma per l’evento: Nicola Boari direttore del Brand Ferrari.

Trecento selezionatissimi ospiti, catering internazionale, food finger e prelibatezze da mangiare in un sol morso e champagne millesimato a fiumi. A Via Tomacelli, nello store Ferrari c’è una sfilata di vip che incuriosisce passanti ma anche addetti ai lavori. Persino le hostess dell’evento, vestite rigorosamente in rosso Ferrari, rimangono a bocca aperta, quando tra un’ala di folla arriva la divina Gina Lollobrigida anche lei in total red accompagnata da Andrea Piazzolla.

E sono tanti i vip che camminano sul tappeto rosso (in questo caso davvero d’obbligo), che sono arrivati per omaggiare “Memorabilia” il 90° anniversario della scuderia Ferrari. Per questo su Via Tomacelli sono presenti anche due fotografatissimi modelli, il primo e l’ultimo, della scuderia, che fanno da cornice ad ad abiti eleganti, sorrisi smaglianti e sete fruscianti che arrivano alla spicciolata nella calda notte romana.

C’è il produttore Andrea Occhipinti, la conduttrice Monica Setta accompagnata dalla mamma vestita di blu, Rosanna Cancellieri, Alessandro Lo Cascio, manager di tante star tv, Guido De Laurentiis, ma anche la biondissima Laura Chimenti il volto più noto del Tg1 giornalista molto amata per la sua bravura e simpatia.

Arriva Eleonora Daniele conduttrice di “Storie Italiane", il fortunato programma della mattina di Rai 1, elegantissima, sorridente e fresca di matrimonio. Arianna Ciampoli, e la giornalista Marzia Roncacci del tg2. Per par conditio, ecco Cesara Bonamici, Vice Direttore del tg 5, e viene notata la presenza di Alessandro Cellamare, capo eventi Ferrari nel mondo. Tra una tortina al salmone, acque aromatiche e champagne al sapore fruttato di ribes, due divine si scambiano complimenti: Gina Lollobrigida e la meravigliosa Maria Grazia Cucinotta, il glorioso passato e il presente del cinema italiano nel mondo.

E parlando di cinema arriva anche il produttore Vittorio Cecchi Gori, ammiratissimo e in gran forma che si intrattiene insieme ad Angelo Perrone suo amico di lunga data. C’è anche Antonella Elia accompagnata dal fidanzato l’attore Pietro Delle Piane, che al secondo piano dello store si cimenta “in pista” su una rombante Ferrari che è un simulatore che fa provare i brividi di una gara.

Lo fa anche Lorenzo il nipote di Rita Dalla Chiesa, arrivata all’evento insieme alla bellissima figlia Giulia Cirese, mentre al piano di sotto Susanna Galeazzi giornalista del tg5 parla insieme alla colleghe la bella Francesca Cenci e Dario Maltese. C’è Enrica Bonaccorti fresca conduttrice di “Ho qualcosa da dirti” su Tv8, Mariolina Sattanino di Rai Quirinale, e la scrittrice Catena Fiorello. Molto ammirata anche Anna Falchi arrivata mano nella mano al compagno Andrea Ruggeri.

Anche la regista Mika Viola non manca all’appuntamento rosso fuoco romano e arriva in total black salutando il suo grande amico Angelo Perrone. Arrivano le tartine dolci, mini bocconcini paradisiaci di tiramisù, cioccolato e ribes, crema e more e l’atmosfera diventa più familiare. E come per magia uno ad uno gli ospiti lasciano felici lo store, e Via Tomacelli torna silenziosa, ma solo per poche ore giusto il tempo di godersi ancora per una notte il sapore di una dolce vita che da tempo non si vedeva.