Festa della mamma: ecco come la celebrano i vip

Nel giorno della Festa della Mamma, sono moltissime le donne e gli uomini famosi che hanno scelto di omaggiare le loro genitrici con un post sui social. Sono anche tanti, però, quelli che hanno deciso di fare gli auguri alle proprie mogli e le donne che, invece, si sono regalate un post in un giorno così speciale. La ricorrenza della festa della mamma è l'occasione per ricordare l'importanza del ruolo della donna nella famiglia e sembra che i nostri vip non lo abbiano dimenticato, viste le parole dolcissime che oggi si leggono nei loro post. Le frasi d'amore, di gratitudine e di affetto sono accompagnate da immagini altrettanto delicate che ritraggono loro stesse in compagnia dei loro bambini oppure le loro mamme. La bellezza di queste giornate è che invogliano le persone a scavare nei ricordi e a riaprire i bauli per tirare fuori immagini a volte scolorite magari rovinate dal tempo, ma il cui significato non viene in nessun modo sbiadito.

Michelle Hunziker ha scelto di celebrare questa giornata con un lungo post in cui ricorda il momento del parto, accompagnato dall'immagine delle sue tre bimbe appena nate. Vanessa Incontrada, invece, ha scelto di pubblicare la bellissima letterina che le ha scritto la sua piccolina, con un corsivo stentato, che la rende ancora più tenera. Lo stesso post l'ha pubblicato Elena Santarelli, condividendo le parole del suo bimbo ormai guarito dal tumore, che le ha dedicato un "tema" bellissimo. Nemmeno Chiara Ferragni non poteva esimersi da questa celebrazione e ha raccolto in un post 10 immagini in compagnia del suo piccolo Leone, ringraziandolo per averle regalato il dono della maternità. Ha poi aggiunto un'altra immagine, stavolta presa dal baule dei ricordi, per omaggiare la sua mamma. Nella foto, Marina Di Guardo è ritratta assieme a tutte le sue figlie in uno scatto del passato molto delicato. Anche Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno scelto di omaggiare le loro mamme, pubblicando un'immagine che le ritrae felici e sorridenti, ciascuna in compagnia della sua genitrice.