Vincenzo Mingolla, l'ex ballerino di Amici, sposa il suo compagno

Vincenzo Mingolla e Andrea Falzone, legati da anni, si sono uniti in matrimonio sfidando ogni tabù. Mingolla, ex ballerino del talent show Amici, e Falzone, facoltoso avvocato romano, hanno consapevolmente scelto di celebare le loro nozze, secondo il rito delle unioni civili, pubblicamente e condividendo tale data importante con le persone a loro care.

La coppia di comune accordo ha selezionato con accuratezza la location ideale, una cornice suggestiva adatta ad ospitare i festeggimenti del giorno più felice per entrambi i neo coniugi. Difatti, la splendida cerimonia ha avuto luogo presso l'incantevole castello di Santa Severa, un posto romantico che lambisce le rive del mare, nell'hinterland di Roma. L'elegante festa è stata scandita da diversi momenti: una cena d'apertura al chiaro di luna, seguita da una rappresentazione pirotecnica, per concludersi con il divertentismo del dj set che ha fatto scatenare gli ospiti. Ad allietare la cerimonia e per festeggiare la coppia di sposi, hanno provveduto la sfilza di familiari e parenti presenti, che insieme ai numerosi amici invitati hanno creato un clima armonioso intorno a loro. Le persone che hanno presenziato alla cerimonia conoscono da vicino la storia d'amore di Vincenzo e Andrea, e le varie vicissitudini fronteggiate da essi, perciò hanno condiviso con maggiore gioia tale evento festoso.

Alla festa di matrimonio di Vincenzo Mingolla e Andrea Falzone erano presenti altresì alcuni personaggi pubblici appartenenti sia al mondo della politica, come Nichi Vendola insieme al suo compagno e al figlio Tobia, e l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, sia al mondo del giornalismo, come Alberto Matano. Inoltre, tra gli invitati vi erano anche i colleghi di Vincenzo, in primis la ballerina di Amici, Eleonora Scopelliti, i danzatori del Lido di Parigi con i quali Vincenzo ha ballato nel ruolo di primo solista Can Can e la velina Shaila Gatta.