Festival dell'Invenzione: a Treviso in scena Giovanni Gastel con Finazzer Flory

Proseguono gli appuntamenti del Festival dell’Invenzione in corso a Treviso che propone eventi per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. Occasione per il pubblico di conoscenza - tutti gli eventi sono gratuiti - attraverso una mostra immersiva, cinema, teatro, conferenze nel segno del Genio rinascimentale innovatore per eccellenza, per sperimentare, scoprire modelli di pensiero, connessioni tra ambiente e territorio, sfide legate al bisogno di nuove conoscenze in un’epoca sempre più digitale e tecnologica.

Giovedì 23 maggio l’appuntamento è alle ore 18 a Palazzo Giacomelli con un maestro della fotografia: Giovanni Gastel. Nipote del grande regista Luchino Visconti, cresce in un contesto permeato d’arte e di grandi personaggi della scena internazionale. Nel 2002, nell’ambito della manifestazione La Kore Oscar della Moda, riceve l’Oscar per la fotografia. Molte le gallerie d’arte da lui allestite a Milano, Venezia, New York, Parigi.

Alle ore 20 al Cinema Corso proiezione in anteprima del film “Essere Leonardo da Vinci” diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory. Pellicola unica nel suo genere, co-prodotta con RAI Cinema e visibile anche nelle sale cinematografiche italiane.

Film dove set e opere d’arte sono tutti autentici, dalla casa natale di Leonardo a Vinci fino allo Château Royal d'Amboise e la dimora dove Leonardo è scomparso a Clos-Lucé, premiato negli Usa come Winner Best Indie Filmmaker – New York Film Awards 2019; Winner Best Actor - Actors Awards Los Angeles January 2019; Winner Honorable Mention: Narrative Film - Los Angeles Film Awards 2019; Winner Best Narrative Feature - Festigious International Film Festival 2019 Los Angeles. Selezionato al: Accolade Global Film Competition, al Miami Independent Film Festival e al Lift-Off Global Network Tokyo 2019. Un film dove set e opere d’arte sono tutti autentici dalla casa natale di Leonardo a Vinci fino allo Château Royal d'Amboise e la dimora dove Leonardo è scomparso a Clos-Lucé.

Il Festival sostenuto dall’assessorato ai Beni Culturali e Turismo della Città di Treviso proseguie fino al 31 maggio . Nei prossimi appuntamenti verrà affrontato il tema dell’arte contemporanea con Jacqueline Ceresoli storica dell’arte dell’Accademia di Brera e infine con il fisico teorico della Berkeley University Fritjof Capra sul tema “L’Invenzione e l’ambiente”.