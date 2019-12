Sanremo 2020, i biglietti arrivano a costare 1290 euro. E sui social scoppia la polemica

Sono stati ufficializzati i prezzi di abbonamenti e biglietti per assistere al Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus e che si terrà dal 4 all'8 febbraio.

Dall'8 gennaio sarà possibile acquistare le prevendite. I prezzi sono invariati rispetto all'edizione del 2019, ma pur sempre "molto alti". Il prezzo degli abbonamenti, fissato d’intesa con il Comune di Sanremo, varia. Per la galleria è di 672 euro. L’abbonamento per la platea, invece, costerà 1.290 euro. I biglietti singoli di platea hanno un altro valore: per le prime 4 serate, avranno un costo di 180 euro, mentre quelli per l’ultima serata, avranno un costo di 660 euro.

Ma non è finita qui. I biglietti singoli della galleria per le prime 4 serate, costeranno 100 euro, mentre quelli per l’ultima serata, 320 euro. Gli abbonamenti alle 5 serate potranno essere prenotati esclusivamente attraverso una scheda online.



Il biglietto alle serate Festival di Sanremo sarà - come prevede la nuova normativa dei biglietti per gli eventi Live - nominativo. Dunque su ogni biglietto sarà stampato il nome, cognome, luogo e data di nascita dello spettatore. L’ingresso al Teatro Ariston avverrà mediante esibizione del biglietto e del relativo documento d’identità.



Sui social in molti hanno protestato contro i prezzi ritenuti eccessivi e troppo alti. C'è chi si è indignato da “assurdo” a “costa quanto il mio stipendio”, poi anche “sono pazzi”, “uno schiaffo alla povertà”, ma c'è anche chi ironicamente difende i prezzi e sui social si scatena: "Costa meno di un concerto di Madonna, quindi va bene".

