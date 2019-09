Festival di Venezia, il Leone d'Oro va a Joker di Todd Phillip

La giuria del Festival di Venezia, presieduta dalla regista argentina Lucrecia Martel e composta da Piers Handling (Canada), Mary Harron (Canada), Stacy Martin (UK), Rodrigo Prieto (Messico), Tsukamoto Shinya (Giappone) e Paolo Virzì (Italia), ha assegnato i premi ufficiali. Il Leone d'Oro è andato a Joker di Todd Phillips (USA): il film è incentrato sul villain. La figura è quella di un lavoratore quotidiano che muta a seconda del periodo: di giorno è un pagliaccio, di sera vuole essere un comico da cabaret. Ma in entrambe le circostanze risulta essere lo zimbello. Arthur prenderà una decisione errata che si rivelerà la base di una serie di eventi. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre.

Il Leone d'Argento Gran Premio della Giuria è stato assegnato a J'accuse di Roman Polanski (Francia/Italia): Alfred Dreyfus è il capitano dello Stato Maggiore francese che viene condannato - erroneamente, si scoprirà in futuro - con l'accusa di alto tradimento, scontando la pena sull'Isola del Diavolo. Presa coscienza del caso montato ad hoc, l'ufficiale Georges Picquart - a capo della sezione di intelligence dell'esercito francese - intraprende una battaglia personale per smascherare la falsa accusa e liberare Dreyfus.

Il Leone d’Argento Miglior Regia è andato ad About Endlessness di Roy Andersson (Svezia/Germania/Norvegia): rappresenta un caleidoscopio di tutto ciò che è eternamente umano, una storia infinita della vulnerabilità dell'esistenza. L'intenzione del regista è quella di invitare alla riflessione sulla vita umana in tutta la sua bellezza e crudeltà, splendore e banalità.

Le premiazioni

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello (Italia/Francia); Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile ad Arianne Ascaride per Gloria Mundi di Robert Guèdiguian (Francia/Italia); Premio per la migliore sceneggiatura a Yonfan per No. 7 Cherry Lane di Yonfan (Hong Kong/Cina); Premio Speciale della Giuria a La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (Italia); Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente a Toby Wallace per Babyteeth di Shannon Murphy (Australia);

La giuria del Concorso Orizzonti della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presieduta dalla regista italiana Susanna Nicchiarelli e composta da Mark Adams (UK), Rachid Bouchareb (Francia), Alvaro Brechner (Uruguay), Eva Sangiorgi (Italia), hanno assegnato i seguenti premi: Premio Orizzonti per il miglior film ad Atlantis di Valentyn Vasyanovych (Ucraina); Premio Orizzonti per la migliore regia a Theó Court per Blanco en blanco (Spagna/Cile/Francia/Germania); Premio Speciale della Giuria Orizzonti a Verdict di Raymund Ribay Gutierrez (Filippine/Francia); Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Sami Bouajila per Bik Eneich - Un Fils di Mehdi M. Barsaoui (Tunisia/Francia/Libano/Qatar); Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile a Marta Nieto per Madre di Rodrigo Sorogoyen (Spagna/Francia); Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura a Diastème, Philippe Lioret e Jessica Palud per Revenir di Jessica Palud (Francia); Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio a Darling di Saim Sadiq (Pakistan/Usa).

La giuria del Leone del Futuro, presieduta dal regista serbo Emir Kusturica e composta da Antonietta De Lillo (Italia), Hend Sabry (Tunisia), Michael J. Werner (Hong Kong SAR, USA), Terence Nance (USA), ha assegnato il Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" a You Will Dye At 20 di Amjad Abu Alala. Si tratta di un premio riservato alle opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra.