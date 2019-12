Ficarra e Picone difendono Checco Zalone: "La sua è satira"

C'è grande attesa per il ritorno al cinema di Checco Zalone. Il nuovo anno alle porte segnerà, infatti -nelle sale cinematografiche- l'uscita di Tolo tolo, prevista per il prossimo 1° gennaio. E la nuova pellicola -del comico originario di Bari e classe 1977 - fa già discutere, dopo la divulgazione in rete del trailer. Nel video, che anticipa l'imminente uscita del film di Checco Zalone, un immigrato viene presentato -con tono satirico- come "onnipresente". Un dettaglio quest'ultimo che, chiaramente, richiama la condizione che molti italiani sentono di vivere, nel loro quotidiano. Nel trailer di Tolo tolo, l'extracomunitario chiede spiccioli, pulisce i vetri e alla fine arriva persino ad entrare -senza permesso- nella casa di Zalone, per poi intrufolarsi nel letto della coppia italiana. Intanto, le immagini in questione hanno scatenato non poche polemiche mediatiche. E ad avere voce in capitolo, sono stati anche i comici Ficarra e Picone (entrambi nati a Palermo e classe 1971, ndr), che hanno voluto spezzare una lancia a favore di Checco Zalone.

In un'intervista di coppia rilasciata a Le iene, il duo comico ha definito "satira" l'operato di Zalone, che è sia regista che attore protagonista del suo ultimo film, pensato per il grande schermo. "C’è una superficialità di osservazione nelle cose -ha esordito Picone sul conto della discussa pellicola di Zalone-, è chiaro che è satira”. E, a dispetto di tutte le critiche mosse a carico del comico barese, anche Ficarra ha difeso a spada tratta quest'ultimo, menzionando un compianto artista campano: "Massimo Troisi diceva: 'Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci'". "La satira può essere anche sgradevole?", è la domanda posta da Le iene al duo comico. "Può e deve essere sgradevole -dicono Ficarra e Picone-. Si può scherzare su tutto... A quello serve la satira... La vera censura non è quella che ti fanno gli altri, ma è quella che ti fai tu".

Le critiche su Checco Zalone

Alla recente divulgazione del trailer di Tolo tolo, è seguita una polemica mediatica, che in particolare ha visto coinvolta Heather Parisi. La showgirl statunitense naturalizzata italiana ha di recente lanciato su Twitter un messaggio critico, destinato proprio a Checco Zalone. Delle parole con cui, secondo diversi utenti, l'ex ballerina di Fantastico taccerebbe -non troppo velatamente- Zalone di "razzismo". “L’immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni - si legge nel tweet al veleno che la Parisi ha scritto su Zalone, alludendo in particolare al brano Immigrato presente nella pellicola del comico -, che non ha nulla di ironico". "Perché l’ironia è altro -aggiunge, poi, Heather su quanto emerso nel trailer della commedia, Tolo tolo-, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo #immigrato #racism”.

E, in risposta al tweet della Parisi, sono seguiti diversi messaggi di contestazione, giunti dagli utenti su Twitter. "Non toccate #checcozalone, se non lo capite non lo guardate, punto", ha scritto un utente, alludendo, in generale, a chiunque abbia ad oggi criticato la comicità di Zalone. "Infatti, secondo me non è ironia, ma satira -si legge, poi, in un altro commento di contestazione rivolto alla Parisi-. Sì, Checco Zalone - anche se non sembra - è abbastanza intelligente per fare satira". Un altro utente scrive ad Heather, con tono ironico: "Checco Zalone razzista è la barzelletta di Natale". Infine, si legge ancora, contro la Parisi: "Stavolta, mi sa proprio che non hai capito, può non piacere per carità, ma di razzista non c'è niente... Se si conosce #CheccoZalone".

