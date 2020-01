Ficarra e Picone pungono il GF Vip: "Ci allunghiamo così la gente soffre meno"

L’orario di inizio del Grande Fratello Vip 4 ha scatenato una serie di polemiche sui social, ma ciò che ha maggiormente lasciato perplessi i telespettatori è la frecciatina che Ficarra e Picone hanno lanciato al reality show di Canale 5.

Non è la prima volta che i conduttori di Striscia la notizia pungono i programmi che seguono: è successo precedentemente con Live! Non è la d’Urso e si è ripetuto anche nella serata di ieri, 8 gennaio, con il GF Vip. Ficarra e Picone, al timone del tg satirico di Antonio Ricci per questa prima parte del 2020, hanno – forse volontariamente – allungato il programma con il tentativo di passare la linea ad Alfonso Signorini con netto ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Conclusi i servizi previsti per l’appuntamento della serata, Picone ha annunciato la fine di Striscia la notizia, ma Ficarra gli ha chiesto di ritardare ancora un po’ il congedo con i telespettatori per permettere a questi ultimi di “soffrire meno”. “ Perdi tempo perché dopo c’è il Grande Fratello Vip compà – ha esclamato il comico siciliano - . Più allunghiamo, meno la gente soffre! ”. Una battuta, questa, che si era già verificata nella serata del 7 gennaio, quando i due conduttori di Striscia la notizia non hanno esitato ad esprimere tutto il loro dissenso per l’inizio della quarta edizione del reality show. “ Purtroppo ricomincia il Grande Fratello Vip ”, avevano commentato due sere addietro, e anche questa frecciatina non era passata inosservata alle orecchie dei telespettatori.

Intanto, il continuo stuzzicare di Striscia nei confronti del GF Vip ha scatenato una serie di interventi sui social da parte degli utenti di Twitter. “Perché un programma in prima serata deve finire tardi oltre l'una, per dar spazio ad un altro programma che lo schifa?”, si è chiesto qualcuno, “’Più allunghiamo meno la gente soffre’: sentite cercate di finire in orario e no sempre tardi. Basta”, “Certo che dare la linea in questo modo non invoglia la gente a restare eh, Striscia la notizia: sempre più incommentabile!”, “E poi arriverà Striscia la Notizia a sconsigliarne la visione, come già accaduto ieri sera”, si continua a leggere sulla rete.

In tanti, inoltre, hanno esortato Alfonso Signorini a rivolgere un rimprovero a Striscia la notizia per essersi allungata oltre i tempi previsti dal palinsesto, ma per la prima del suo Gf Vip 4 il giornalista e conduttore pare abbia preferito evitare ogni polemica con il tg satirico.

