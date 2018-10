La fidanzata di Fusaro: "Non abbiamo mai fatto l'amore..."

Tutti conoscono Diego Fusaro, filosofo sovranista e star dei talkshow italici. Pochi, però, sanno che Fusaro ha anche una fidanzata, Aurora Pepa, che sposerà l'anno prossimo. Ma com'è vivere con il filosofo? Lo racconta lei stessa alla Zanzara: " Lui legge solo Hegel, solo quello dalla mattina alla sera, è un po’ noioso. E lo stesso linguaggio che usa in tv lo usa pure nel privato. Che volete fare? ". I due sono in tutto e per tutto una coppia tradizionale e quindi Aurora ha deciso di arrivare illibata al matrimonio: " Sono vergine anche nel segno zodiacale. Lui legge sempre Hegel e basta. Non abbiamo mai fatto l’amore, davvero. La nostra giornata classica, la nostra giornata tipo è questa: lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui, pulisco per lui, stiro le sue camicie. Sottomessa? Si, esatto. E’ davvero così, davvero legge sempre Hegel. Il filosofo è abbastanza noioso, quindi gli piace fare sempre le stesse cose ".

Fusaro, secondo quanto racconta la sua ragazza, non si masturberebbe: " Certo che no. E non guarda film porno. Non impreca e non dice parolacce. Siamo entrambi sovranisti. A casa nostra non si beve Coca Cola per esempio. Non si mangerà cous cous, né sushi, paella, solo roba rigorosamente italiana ". Quello che per chiunque altro potrebbe essere uno stile di vita molto difficile da sostenere, per loro è assolutamente normale. E carico d'amore. Tanto che Aurora annuncia: " Ci sposiamo il prossimo anno. Con rito ovviamente religioso, in una Chiesa cattolica. Tutto tradizionalissimo come piace a Diego e pure a me. Nelle Marche, a Porto Potenza vicino Ancona. Come vuole tradizione, ci si sposa nel paese della donna ". Non resta che dire: auguri e figli maschi!